Primo piano Augusta, nuova pensilina autobus sul marciapiede, consigliere protesta: “Creata barriera architettonica” di

AUGUSTA – Il consigliere comunale d’opposizione Ciccio La Ferla polemizza, in una nota stampa, con l’amministrazione comunale per aver, a suo dire, consentito l’installazione di una delle nuove pensiline “contro ogni norma sulle barriere architettoniche“. Un mese fa, proprio nei giorni in cui veniva esibito sui social dall’assessore competente il Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche appena consegnato dal professionista esterno incaricato lo scorso agosto, il Comune avviava il piano di sostituzione di alcune pensiline degradate attraverso lavori affidati a una società etnea per 58mila euro.

“A proposito di barriere architettoniche – afferma il consigliere La Ferla – in via Buozzi è stata installata una tettoia/cabina esteticamente insopportabile e di cattivo gusto, contro ogni norma sulle barriere architettoniche (vedi foto di copertina, allegata dal consigliere, ndr). In un mondo dove si lavora per eliminare le barriere, il sindaco e il suo assessore Tedesco installano una tettoia per attesa autobus sul marciapiede occupandolo interamente senza dare la possibilità di passare a nessuno, ancor peggio a un disabile in carrozzina. È un atto di assoluta mancanza di rispetto verso il cittadino e i disabili (…) Inoltre a pochi metri dalla tettoia vi è uno scivolo, neanche questo è servito a far capire che quella cabina in quel posto è una cosa da terzo mondo“.

Il consigliere di minoranza auspica un intervento tempestivo: “Chiedo a questi superficiali amministratori che venga immediatamente rimossa e montata subito sotto il marciapiede, se mai dovesse servire visto che autobus non se ne vedono i giro. I cittadini e quelli meno fortunati vanno rispettati“.

“Il sindaco continua a non mantenere quanto riportato sul programma elettorale, anzi fa l’esatto contrario – asserisce La Ferla, in conclusione – Le disposizioni relative all’abbattimento o al superamento delle barriere architettoniche sono contenute rispettivamente negli articoli 23 e 24 della legge 104. Il sindaco Di Mare, piuttosto che abbattere le barriere, ha inteso crearle. Che qualcuno gli ricordi che è fuori strada“.