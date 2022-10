Primo piano Augusta, nuovo asfalto su tre vie del centro storico. Ecco i divieti di sosta e circolazione di

AUGUSTA – Al via stamani le operazioni di manutenzione della sede stradale di tre vie del centro storico. Verranno riasfaltate gran parte di via Roma e via Epicarmo e la totalità di via XIV Ottobre. Nei tratti interessati, sosta e circolazione veicolare sono vietate dalle ore 7 di oggi, lunedì 10 ottobre, e “fino al completamento dei lavori“, come si legge nell’ordinanza di polizia municipale adottata il 29 settembre scorso.

Il divieto di sosta con rimozione forzata riguarda, come da immagine di copertina realizzata dalla Redazione, le seguenti strade: via Roma nei tratti tra via Marina Levante e via Megara e tra vicolo Matrice e via XIV Ottobre; via Epicarmo nel tratto tra via Colombo e via Roma; via XIV Ottobre nella sua interezza da via Roma a via Colombo.

A realizzare i lavori di manutenzione delle sedi stradali, la ditta individuale “Salamone Raimondo”, incaricata dal settore Lavori pubblici.