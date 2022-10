Primo piano Augusta, passaggi pedonali rialzati al Monte Tauro: sono quattro, uno donato da associazione di

AUGUSTA – Saranno quattro i passaggi pedonali rialzati lungo l’arteria stradale di viale Epicarmo Corbino e via Barone Zuppello, al Monte Tauro, teatro di incidenti che hanno causato numerosi feriti e alcune tragiche morti. Ai tre attraversamenti acquistati dal Comune se ne aggiunge uno donato dall’associazione “Genitori e figli”, che è quello appena messo in posa in prossimità del plesso “Laface” dell’istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” con l’inaugurazione fissata per la mattina del 13 ottobre.

Quest’ultimo è stato acquistato dall’associazione di promozione sociale un anno fa, grazie alle risorse raccolte attraverso uno spettacolo di beneficenza promosso nell’aprile del 2018 nel ricordo di Claudia Quattrocchi, giovane vittima della strada in quel di corso Sicilia. Allora, l’associazione presieduta da Antonio Caruso, su iniziativa del “Centro danza Odette Odile” di Dominga Campisi, coinvolse ben otto scuole di danza (Centro danza Odette Odile, ovviamente, Oltre la Danza, DanzaNirò, Il Cigno bianco, Asd Smash dance studio, Scuola di danza Choreia, Panta rei danza e fitness, Latin club), artisti locali e sponsor privati.

“Una forte emozione dopo quella raccolta fondi fatta col cuore – ricorda Antonio Caruso, ringraziando i suddetti protagonisti, nonché la moglie Patrizia Epaminonda e il vicepresidente dell’associazione Marco Monticchio, scomparsi improvvisamente nel 2019 e nel 2018 – Il tutto per aiutare l’associazione a portare a compimento il progetto “La sicurezza fa strada” 2016-2018, che aveva come fine quello di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali di fronte alle scuole di Augusta, per tutelare i bambini e i ragazzini che vanno a scuola“.

Due dei tre passaggi pedonali rialzati acquistati dal Comune, tutti forniti dalla società perugina “Sisas spa” che si è aggiudicata la gara per 16.921 euro (Iva compresa), saranno messi in posa all’altezza del piazzale di sosta all’altezza di via Dante Alighieri e dinanzi alla chiesa di San Giuseppe Innografo. “Il primo passo installato è quello in prossimità del 2° Istituto “Orso Mario Corbino” donato dall’associazione “Genitori e figli”, anche se l’intervento di montaggio è a carico dell’Ente – riferisce l’assessore alla Polizia municipale, Pino Carrabino – Gli altri tre passi pedonali saranno installati nei prossimi giorni nei punti nevralgici del quartiere“.