Augusta, nuova esposizione della copia della Sindone per una mostra di “Italia nostra”

AUGUSTA – “La Passione di Cristo e l’essenza della tradizione augustana”. Questo il titolo della mostra organizzata per i prossimi quattro giorni dalla sezione cittadina di “Italia nostra” in collaborazione con i “Templari cattolici d’Italia“, la parrocchia Maria Ss. Assunta della chiesa Madre e la chiesa di San Domenico. Per l’occasione torna, un mese dopo l’ultima esposizione in città, la riproduzione fedele della Sacra Sindone (vedi foto di copertina, di Gianluca Blandino).

La mostra sulla fede e il folklore della Settimana santa ad Augusta, che si terrà nella chiesa di San Domenico, sarà inaugurata la sera di sabato 9 aprile alle ore 19,30, prevedendo due aperture quotidiane nelle giornate di domenica 10 (ore 11-12 e ore 18-20), lunedì 11 e martedì 12 aprile (ore 9,30-11,30 e ore 18-20).

Sabato alle 19,30 curerà l’introduzione della mostra la docente Jessica Di Venuta, presidente della sezione cittadina di “Italia nostra”. Saranno esposte, oltre alla copia della Sacra Sindone, foto e oggetti tradizionali della Settimana santa di Augusta, accompagnati da suoni e colori della fede e del folklore locali.

La riproduzione della Sacra Sindone appartiene ai “Templari cattolici d’Italia”, associazione di fedeli in attesa del riconoscimento da parte della Chiesa di Roma, con sede principale in provincia di Parma. Come noto, la Sindone originale è il telo di lino custodito nel Duomo di Torino che reca i segni di un uomo torturato, identificato da molti credenti come l’immagine di Gesù Cristo dopo la crocifissione.