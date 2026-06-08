Primo piano Augusta, oltre cento a cena nel vicolo: una tavolata nel segno della solidarietà di

AUGUSTA – Una tavolata lunga circa ottanta metri, oltre cento commensali e numerose pietanze preparate e condivise nel segno della solidarietà. Si è rinnovato sabato scorso, nel cuore del centro storico, l’appuntamento con la “Cena al Vicolo”, iniziativa giunta alla quarta edizione e promossa dall’Asd Atletica Augusta, dal gruppo scout Agesci “Augusta 1” e dall’associazione Genitori e figli “Unitevi a noi” Aps Ets.

Per una sera, via Orfanotrofio si è trasformata in una grande sala da pranzo all’aperto. La strada, interdetta al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Xifonia e via Marina Levante, ha ospitato una lunga tavolata che ha riunito residenti, volontari, frequentatori della mensa sociale e cittadini desiderosi di condividere un momento di convivialità.

L’iniziativa assume un significato particolare anche per il luogo che la ospita. In via Orfanotrofio insistono infatti i locali dell’Opera pia “Parisi Zuppelli Santangelo”, all’interno dei quali l’associazione “Il buon samaritano” gestisce quotidianamente la mensa dedicata alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale.

Nella nota diffusa al termine dell’evento, i promotori sottolineano come la manifestazione abbia riunito “gli abitanti del vicolo, i frequentatori abituali della mensa del “Buon samaritano” e tutti coloro che in questo momento della loro vita si trovano ad affrontare un periodo di difficoltà“, in una serata vissuta “all’insegna dell’allegria, della musica e dell’amicizia, abbattendo ogni barriera sociale“.

La cena è stata preparata grazie all’impegno diretto dei volontari delle tre realtà promotrici, che hanno contribuito con pietanze, bevande e supporto organizzativo. Secondo gli organizzatori, sono state oltre 110 le persone che hanno preso parte all’iniziativa.

“Tutti uniti da un unico grande obiettivo: regalare una serata di felicità e spensieratezza alle persone meno fortunate e più fragili che vivono nel centro storico della nostra città“, evidenziano i promotori, ribadendo il carattere inclusivo della manifestazione.

Particolarmente significativa anche la partecipazione dei ragazzi de “La dimora delle virtù”, centro socio-educativo che promuove progetti per giovani con disabilità psico-fisiche.

Tra musica, canti e momenti di socialità, la quarta edizione della cena solidale ha così confermato una formula che negli anni è diventata un appuntamento atteso da residenti e volontari, capace di trasformare per una sera uno dei vicoli più caratteristici dell’Isola in uno spazio di incontro e solidarietà.