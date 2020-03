Primo piano Augusta, Oncologia, il direttore Uoc Tralongo: “Attività non sono sospese, ma contingentate” di

AUGUSTA – Le attività di Oncologia dell’ospedale “Muscatello” di Augusta “non sono in alcun modo sospese, ma contingentate“. Lo afferma il direttore della Uoc Oncologia medica (Augusta, Avola, Lentini, Siracusa), dottor Paolo Tralongo, a seguito di quanto paventato negli ultimi giorni sui social network.

“In particolare – precisa il direttore dell’Unità operativa complessa dell’Asp – sono garantiti i trattamenti terapeutici sia essi infusionali (chemioterapia, immunoterapia, …) che orali, la prescrizione dei piani terapeutici, le prime visite e le visite non procrastinabili. Le visite programmate di controllo verranno rimodulate a distanza di tempo“.

Per qualsiasi necessità o informazione, viene ricordato di far riferimento al numero di telefono 0931 724468, dalle ore 9,30 alle 12,30, dal lunedì al venerdì, o in alternativa di scrivere all’indirizzo mail della Rete assistenziale oncologica dell’Asp di Siracusa.