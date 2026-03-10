Primo piano Augusta, nuova sede per l’ambulatorio vaccinazioni al “Muscatello” di

AUGUSTA – L’ambulatorio di vaccinazioni di Augusta ha trasferito la propria attività dall’inadeguato edificio alle spalle del vecchio padiglione dell’ospedale, ai locali riqualificati situati nel padiglione D (vedi foto di copertina), dove aveva sede l’ex Servizio psichiatrico diagnosi e cura, sempre all’interno del perimetro del “Muscatello”.

“Il suo trasferimento – si legge nel comunicato dell’Asp di Siracusa – rappresenta un importante miglioramento logistico rispetto alla precedente sistemazione: il servizio, infatti, era stato allocato in via transitoria in un’altra ala della struttura ospedaliera, in locali che tuttavia si erano rivelati non adeguati alle necessità dell’utenza e alle legittime aspettative dei genitori“.

La sede precedente del servizio di vaccinazioni era, infatti, un edificio prefabbricato posto all’interno del plesso centrale ospedaliero, al piano terra del padiglione C, dove l’ambulatorio operava dall’ottobre del 2019.

“La nuova sede nel padiglione D risponde finalmente a queste esigenze, offrendo spazi molto più ampi, moderni e funzionali, progettati specificamente per accogliere nel modo migliore le famiglie e i loro piccoli – prosegue la nota dell’Azienda sanitaria – Particolare attenzione è stata dedicata alla creazione di aree di attesa che garantiscano il massimo comfort ai bambini e ai loro accompagnatori, rendendo l’esperienza vaccinale più serena e ordinata. Oltre al miglioramento degli ambienti interni, la nuova collocazione garantisce un accesso facilitato grazie alla presenza di ampie zone di posteggio nelle immediate vicinanze, risolvendo così le criticità legate alla sosta“.