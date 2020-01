Eventi Augusta, open day domenicale per l’istituto “Ruiz” di

AUGUSTA – Dopo il grande successo di pubblico del primo open day, nel pomeriggio dello scorso 19 dicembre, è previsto un nuovo appuntamento per conoscere da vicino l’Istituto d’istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz“ domenica 12 gennaio alle ore 9,30 nell’aula magna della scuola.

Chiamato per l’occasione “Ruiz Sunday open day”, sarà un evento in cui dirigente scolastico, docenti e alcuni studenti dell’istituto augustano si confronteranno con gli alunni delle scuole medie e i loro genitori per presentare la peculiare offerta formativa consistente in quattro diverse articolazioni: l’Istituto tecnico settore Economico (con due indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo), il Liceo scientifico delle Scienze applicate, l’Istituto tecnico settore Tecnologico (con tre indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica) e il Liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale, l’unico nella Sicilia orientale.

Tante le proposte curricolari ed extracurricolari che verranno presentate dai docenti e dagli studenti nel corso del secondo open day: progetti Erasmus, scambi culturali e lettorato sul piano delle lingue straniere, spazi destinati alla scienza e alla tecnologia, con esperimenti e utilizzo di strumentazione di alto valore, presentazione dei progetti teatrali e musicali, condivisione di momenti di iniziative culturali attuate sul piano della valorizzazione del patrimonio, della legalità, delle nuove metodologie di didattica.

(Nella foto di repertorio in copertina: una festa dell’accoglienza nell’aula magna del “Ruiz”)