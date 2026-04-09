Augusta, open day Marina militare: ecco le navi visitabili alla banchina “Marcon”

AUGUSTA – Si arricchisce di dettagli l’open day della Marina militare in programma domani, venerdì 10 aprile dalle ore 9 alle 13, alla banchina “Tullio Marcon” della base di Augusta, sede del Comando della Quarta Divisione navale (Comdinav4).

Dopo l’annuncio delle iniziative aperte al pubblico in vista della Giornata nazionale del mare, sono state rese note le unità navali che sarà possibile visitare: si tratta dei pattugliatori Comandante Bettica e Comandante Borsini, affiancati dalle unità ausiliarie porta acqua Ticino e Tirso.

I due pattugliatori appartengono alla classe “Comandanti”, impiegata principalmente in compiti di sorveglianza marittima, controllo dei traffici e sicurezza delle acque territoriali. Si tratta di unità snelle e versatili, progettate per operazioni costiere e d’altura a medio raggio, dotate di sistemi radar e di navigazione avanzati e capaci di operare anche in missioni di contrasto ai traffici illeciti e di controllo della pesca. Il Comandante Bettica e il Comandante Borsini rappresentano quindi una componente operativa fondamentale della Marina nelle attività quotidiane di presidio del mare, con equipaggi addestrati a intervenire in contesti complessi e dinamici.

Accanto alle unità operative, saranno visitabili anche due mezzi ausiliari, il Ticino e il Tirso, appartenenti alla categoria delle navi porta acqua. Queste unità svolgono un ruolo logistico essenziale, assicurando il rifornimento idrico alle navi militari e alle infrastrutture portuali, contribuendo al funzionamento della base e al supporto delle operazioni navali. Pur meno appariscenti rispetto alle unità da combattimento, rappresentano un elemento indispensabile della catena operativa della Forza armata.

L’apertura al pubblico consentirà ai visitatori non solo di salire a bordo, ma anche di conoscere da vicino le caratteristiche tecniche e le funzioni operative delle diverse unità, grazie al supporto del personale della Marina.

L’iniziativa si inserisce nel programma degli open day che, tra oggi e domani, stanno coinvolgendo Augusta insieme ad altri presìdi della Marina in Italia, con l’obiettivo di avvicinare cittadini e giovani alla cultura del mare e alle attività della Forza armata.

Alla banchina “Tullio Marcon”, oltre alla visita delle navi, sono previste anche presentazioni sulle capacità operative della Marina e l’accesso alla Scuola comando navale, con dimostrazioni al simulatore di plancia.

Un’occasione, dunque, per osservare da vicino non solo le unità navali, ma l’intero sistema organizzativo e operativo che sostiene la presenza della Marina militare nel Mediterraneo.