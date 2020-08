Primo piano Augusta, ordinanza sindacale anti-Covid prorogata fino al 23 agosto di

AUGUSTA – Il sindaco Cettina Di Pietro ha emanato una nuova ordinanza, la numero 35, con la quale ha prorogato di sette giorni la validità del precedente provvedimento anti-Covid, già adottato in tutti i comuni della provincia. Le stringenti misure per il contenimento sanitario avranno quindi validità fino a domenica 23 agosto.

Le decisioni verrebbero assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si aggiorna quotidianamente in videoconferenza, presieduto dal prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, insieme ai vertici delle forze di polizia territoriali, dell’Asp e ai sindaci dei “comuni maggiormente interessati dall’incremento di soggetti positivi al Covid-19“.

Con la precedente ordinanza sindacale, la numero 33, in vigore da lunedì 10 a domenica 16 agosto, comprendendo quindi le notti di San Lorenzo e Ferragosto, venivano disposte le seguenti prescrizioni, adesso prorogate.

È disposta la chiusura alle ore 2 di “tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, lidi autorizzati, ecc.)“. Inoltre, la diffusione musicale deve cessare entro le ore 24 almeno nei “locali in cui tale attività risulti accessoria, marginale e occasionale“, mentre per le discoteche valgono le recenti disposizioni contenute nell’ordinanza del presidente della Regione siciliana emanata il 9 agosto.

Per quanto riguarda gli “arenili e/o litorali ricadenti nel territorio del comune“, è vietato lo svolgimento di qualsiasi manifestazione, pubblica e privata che sia, così come l’accampamento o il bivacco, l’utilizzo di gazebo, tende o simili, e l’accensione di falò e fuochi di ogni genere. Eventuali trasgressori saranno sanzionati secondo le leggi vigenti.