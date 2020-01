Eventi Augusta, orientamento scolastico, l’Istituto paritario “Marconi” apre le porte sabato 25 di

AUGUSTA – L’Istituto tecnico e professionale paritario “Guglielmo Marconi” terrà il suo “Open day” sabato 25 gennaio dalle ore 9,30. Presente nel territorio da tre anni, con gli indirizzi di studio Nautico e Alberghiero, la scuola aprirà quindi le porte della struttura di via Federico de Roberto 106, ubicata alla Borgata proprio all’ingresso della città.

All’evento, realizzato nell’ambito dell’orientamento scolastico previsto per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado, il corpo docente sarà a disposizione di genitori e alunni interessati alla peculiare offerta formativa. Saranno i docenti, insieme ai propri studenti, a presentare i due indirizzi disponibili: il Nautico – settore tecnologico trasporti e logistica con le relative articolazioni; l’Alberghiero – professionale dei servizi per enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con le relative articolazioni.

Al fine di combattere la dispersione scolastica, come rende noto l’Istituto paritario “Guglielmo Marconi”, vengono previste: la gratuità dell’iscrizione al primo anno del corso di studi; diverse tipologie di alternanza scuola-lavoro, ad esempio presso la “Rimorchiatori S.p.A.” per il settore Nautico e presso varie strutture turistico-ricettive insistenti sul territorio comunale per il settore Alberghiero.

