Eventi Augusta, torna in città il celebre organista Di Mare. Concerto-evento con Tempio domenica in chiesa Madre di

AUGUSTA – “Grande musica in chiesa” è il titolo del concerto d’organo a ingresso libero che si terrà domenica 19 gennaio, alle ore 19, in chiesa Madre. Torna in città, a distanza di due anni dall’ultimo concerto, il maestro Giuseppe Di Mare, organista di fama internazionale di origini augustane, che sarà accompagnato, come allora, dal maestro Salvo Tempio al sassofono (vedi foto di repertorio in copertina).

Di Mare, oggi 74enne stabilitosi ad Avola dopo molti anni a Roma, celebra il 50° anno di attività artistica e domenica sera regalerà alla platea la prima esecuzione assoluta organo-sax della sua “Canzone a Maria SS Assunta“, dedicata al compianto parroco don Matteo Pino.

Il maestro Di Mare può vantare la designazione di organista “honoris causa” di numerosi luoghi di culto in Italia, Turchia, Portogallo, Danimarca. Inoltre, nel 2000, fu insignito dal capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana per meriti artistici.

È legato musicalmente al più giovane concittadino Salvo Tempio con cui ha creato in Italia il primo duo organo e sax. Il duo, spaziando dalla musica barocca al repertorio moderno, ha partecipato dagli inizi del nuovo millennio a prestigiosi eventi musicali, non solo di settore, con tournée sia in Europa che negli Stati Uniti.

L’evento in programma domenica si sarebbe dovuto tenere lo scorso 23 dicembre, quale concerto natalizio, ma è stato posticipato in ossequio al lutto cittadino proclamato a seguito della prematura scomparsa di Irene Sauro. È organizzato dal Kiwanis club, presieduto da Francesco Rattizzato, e dalla Pro loco, guidata da Domenico Morello, con il patrocinio del Comune.