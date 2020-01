Eventi Augusta, orientamento scolastico, oggi pomeriggio al “Ruiz” il quarto open day di

AUGUSTA – Gli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie hanno una nuova occasione per conoscere l’Istituto d’istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz”. Il quarto open day, cioè “Scuola aperta”, è in programma questo martedì 28 gennaio alle ore 15,30.

Si tratta di un’opportunità importante per conoscere le specificità degli indirizzi di studio presenti: Istituto tecnico settore Economico con le sue articolazioni “Amministrazione Finanza e Marketing”, e “Turismo”; Istituto tecnico settore Tecnologico che presenta tre diverse articolazioni Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica; Liceo scientifico delle Scienze applicate; Liceo scientifico delle Scienze applicate Quadriennale, riconosciuto dal Ministero e unico nella Sicilia orientale.

Gli ospiti potranno confrontarsi con alunni ed insegnanti sull’offerta formativa curriculare ed extracurriculare della scuola, visitare gli ambienti scolastici, la palestra, i tanti laboratori in dotazione della scuola con strumentazioni e apparecchiature completamente rinnovate e all’avanguardia.

Una realtà scolastica, quella del “Ruiz”, “sempre al passo con i tempi, aderente alle richieste di un mondo in continua evoluzione, per offrire una preparazione completa e approfondita“, come evidenziato nei precedenti open day.

Punti di forza dell’Istituto sono l’inclusione, l’innovazione didattica, l’ampia dotazione laboratoriale, i progetti finalizzati al conseguimento delle certificazioni informatiche e linguistiche, le convenzioni e i partenariati con università e imprese nel territorio, percorsi di internazionalizzazione e di mobilità transnazionale, come gli Erasmus e l’Nhsmun che porterà a breve 15 alunni nella sede dell’Onu a New York per simulare il lavoro degli ambasciatori. Il “Ruiz”, inoltre, ha attivato percorsi di potenziamento del tutto innovativi grazie alla autonomia in Robotica, Matematica, Scienze e Lingue, con l’introduzione del lettorato con docenti madrelingua.

Nel corso del pomeriggio sarà inoltre aperta la segreteria della scuola per aiutare le famiglie nelle operazioni di iscrizione on line.

(Nella foto di repertorio in copertina: accoglienza al primo open day)