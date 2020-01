Primo piano Augusta, tentano furto di un’auto alla Borgata: inseguiti e denunciati in quattro di

AUGUSTA – Inseguimento notturno tra la Borgata e Brucoli, da parte di una volante della Polizia di Stato, concluso con la denuncia a piede libero di quattro catanesi per le ipotesi di reato di furto di autovettura e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo la mezzanotte, gli agenti del locale commissariato hanno intercettato un’autovettura con quattro soggetti a bordo i quali, pochi istanti prima, erano stati notati “armeggiare” nei pressi di una Fiat 500 in via Pio La Torre, alla Borgata.

Alla vista della volante, l’autovettura sospetta, una Lancia Musa, si sarebbe data alla fuga. Da qui è scaturito l’inseguimento fino alle porte della frazione di Brucoli.

Ai quattro denunciati è stato contestato il furto della Fiat 500 poiché, in effetti, l’auto sarebbe risultata “già spostata in un’altra via di Augusta”.

È l’ennesimo intervento di contrasto a reati predatori operato in queste settimane dagli agenti del commissariato di Augusta, coordinati dal dirigente, commissario capo Guglielmo La Magna. Sabato scorso è stato eseguito l’arresto di altri quattro soggetti catanesi per tentato furto in abitazione e ricettazione.

(Foto di copertina: generica)