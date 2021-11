Primo piano Augusta, ospedale “Muscatello”, nominati i responsabili di Chirurgia generale e Fisiatria di

AUGUSTA – La direzione generale dell’Asp di Siracusa ha conferito, nell’ambito di otto nuove nomine ai vertici di alcune strutture complesse e semplici della rete ospedaliera provinciale, ha conferito incarichi dirigenziali che riguardano l’ospedale “Muscatello” di Augusta (nella foto di repertorio in copertina).

Il dirigente medico Salvatore Boccaccio sarà responsabile dell’Unità operativa semplice di Fisiatria dell’ospedale di Augusta. L’incarico di responsabile della Uos dipartimentale Chirurgia generale dell’ospedale di Augusta viene affidato ad Antonino Trovatello, dirigente medico assegnato al nosocomio cittadino lo scorso luglio.

Inoltre, nel capoluogo, nell’ambito delle strutture semplici, la Uosd Neurologia con Stroke unit dell’ospedale di Siracusa è stata affidata a Enzo Sanzaro, mentre il coordinamento del Centro Trapianti di Siracusa a Graziella Basso.

La direzione generale dell’Asp di Siracusa ha formalizzato in primo luogo, stamani, la stipula dei contratti per ulteriori quattro direttori di Unità operative complesse nominati a conclusione delle procedure concorsuali. Le nomine rientrano nell’ambito dei concorsi per il conferimento complessivo di 38 incarichi quinquennali di direttori di Strutture complesse i cui bandi sono stati pubblicati nel corso del 2019, con la riapertura dei termini nel mese di giugno 2020.

Alla direzione dell’Unità operativa complessa di Radioterapia è andato Salvatore Bonanno, già direttore facente funzioni della medesima struttura così come all’Unità operativa complessa Spresal è risultata vincitore del concorso Alba Spadafora. Direttore di Anatomia e Istologia Patologica dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa è stato nominato Rosario Tumino, proveniente dall’Asp di Ragusa e Sebastiano Stuto direttore del reparto di Medicina interna dell’ospedale di Lentini.

Come ricorda l’Asp, dal mese di maggio scorso sono state portate a conclusione le prime procedure concorsuali che riguardano il conferimento delle nomine a direttori delle Strutture complesse dell’Area del dipartimento di Emergenza, Mcau (Pronto soccorso) e reparti di Rianimazione degli ospedali di Siracusa, Avola-Noto e Lentini, nonché della Terapia intensiva neonatale e del reparto di Medicina interna dell’ospedale di Siracusa.

“Sono in corso le procedure per le ulteriori nomine dei direttori delle restanti Strutture complesse sia dell’area ospedaliera che territoriale per raggiungere l’obiettivo di un assetto organizzativo più stabile – dichiara il direttore generale dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra – per una migliore pianificazione delle attività di Unità operative complesse da tanti anni rette da direttori facenti funzioni così come previsto dalle normative contrattuali. Ai nuovi direttori auguri di buon lavoro”.