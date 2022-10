Primo piano Augusta, palasport Brucoli e bando “Sport e periferie”, giunta approva progetto di ristrutturazione da 1 milione di

AUGUSTA – Ristrutturare il palazzetto dello sport di Brucoli con le risorse del bando “Sport e periferie 2022“, fondo istituito dal governo nazionale per interventi edilizi di impiantistica sportiva (realizzazione, rigenerazione, completamento). È l’intenzione dell’amministrazione Di Mare, che ha approvato nei giorni scorsi (14 ottobre), in tempi strettissimi, uno studio di fattibilità con un quadro economico da 1 milione di euro al fine di partecipare all’avviso con scadenza il 14 ottobre scorso.

Saranno lavori di ristrutturazione e completamento. Infatti, il palasport insistente sulla strada di accesso al borgo marinaro, come si apprende dalla delibera di giunta, “necessita di interventi di ristrutturazione e ha la capacità di ampliare la propria potenzialità per la pratica di altre discipline atletiche all’interno del sito ove ha sedime“. Ecco perché, il 7 settembre scorso, è stato affidato l’incarico professionale all’ingegnere Ferdinando Garilli di redigere il progetto definitivo. Preliminarmente, e in prossimità della scadenza dell’avviso, il 13 ottobre, il progettista ha fornito uno studio di fattibilità tecnico-economica con quadro economico stimato pari a 999.982,24 euro (inclusa Iva), di cui 730mila per somme a base d’appalto e 269mila euro tra spese tecniche e oneri fiscali.

Il bando “Sport e periferie” prevede inoltre l’impegno da parte dell’ente locale a un cofinanziamento dell’opera per la quota parte del 15 per cento dell’importo del progetto definitivo, che in tal caso dovrà poi essere inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025.

Per quanto riguarda l’attuale gestione del palasport di Brucoli (nella foto di repertorio in copertina), lo scorso febbraio, l’amministrazione comunale ha prorogato la concessione al Consorzio sportivo Auruca fino al 31 dicembre 2023, applicando la relativa norma del decreto “Sostegni bis” che mira a sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dalle chiusure per l’emergenza Covid.