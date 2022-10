Magazine Augusta, un canale Telegram “anti-rincari” dedicato agli amici degli animali di

AUGUSTA – Un negozio totalmente dedicato agli amici animali nel cuore della Borgata, in attività da quasi quindici anni, sta sperimentando nuove iniziative anti-crisi a favore dei clienti. “Cucciolo“, nato nel 2008 dalla passione dei fratelli Salvo e Paolo Castello, ha infatti lanciato un canale privato su app “Telegram” con il quale veicolare offerte speciali quotidiane ai propri utenti.

“Collaborando con i migliori marchi del settore, il nostro scopo è quello di fornire con molta attenzione benessere a 360 gradi per i nostri amici animali – riferiscono i fratelli Castello – Selezioniamo con cura i prodotti che riguardano l’alimentazione e il benessere per i nostri amici a quattro zampe. Offriamo un servizio di toelettatura professionale, tenendoci sempre aggiornati e frequentando le migliori scuole del settore dog grooming“.

Oltre ai locali in via Pirandello 40 e a una pagina social da oltre mille follower, è stato di recente creato il canale Telegram, privato perché ci si può unire solo ricevendo il link di invito tramite la pagina Facebook dell’attività (clicca qui per accedere).

“L’obiettivo che si pone oggi la nostra azienda è quello di tutelare anche i proprietari di animali contro i rincari, che al giorno d’oggi lasciano a tutti noi l’amaro in bocca – spiegano i fratelli Castello – Tramite Telegram si riceveranno sconti promozionali su diversi prodotti merceologici in vendita nel nostro negozio. Da parte nostra, ci è sembrato doveroso aiutare in questo modo gli amanti degli animali. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che ci seguono sui social e in particolare i nostri clienti. Sempre pronti a dare attenzioni ai vostri pet!“.

ARTICOLO PUBBLIRED