Primo piano Augusta, palazzo di città s’illumina di viola per i bimbi prematuri di

AUGUSTA – Il prospetto principale del palazzo di città si è illuminato di viola, questo venerdì 17 novembre, celebrando, come in oltre sessanta Paesi del mondo, la Giornata della prematurità (World prematurity day) che dal 2011 ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.

Negli anni scorsi era toccato alla Porta spagnola tingersi di viola, con un impianto di illuminazione fornito allora dal gruppo politico che attualmente esprime l’assessore alle Politiche sociali, Biagio Tribulato, il quale oggi ha voluto sottolineare sulla propria pagina social la ricorrenza insieme alla collega consigliere Margaret Amara e al sindaco Giuseppe Di Mare.

A Siracusa, il colore simbolo dell’iniziativa globale illuminerà da oggi, per tutta la settimana, parte della facciata dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa e la fontana di Diana in piazza Archimede.

A fornire un aggiornamento sull’assistenza sanitaria territoriale, in un comunicato dell’Asp, è Massimo Tirantello, direttore del reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Siracusa.

“L’obiettivo è anche quest’anno – ricorda il dottor Tirantello – fare conoscere il dato importante che nel mondo un bambino su dieci è prematuro. L’Unità operativa di Neonatologia con Utin del presidio ospedaliero “Umberto primo” è l’unico centro specializzato della nostra provincia, con operatori sanitari di alta professionalità e attrezzato per l’assistenza di questi piccoli nati al di sotto della 37ª settimana di gravidanza“.

“Ringrazio tutto il personale che vi opera – prosegue – e l’associazione “Vivere onlus coordinamento nazionale delle associazioni per la neonatologia”, con cui ci confrontiamo per organizzare la settimana mondiale della prematurità a Siracusa e in provincia. Ringraziamo per l’impegno l’associazione Pigitin presieduta da Anna Messina che si esprime anche nel volontariato in Utin per le famiglie dei piccoli prematuri, grazie a un concordato con l’ospedale, sostenendole nel viaggio di ritorno a casa con i propri figli. Tanti sono gli incontri nelle scuole tenuti da operatori sanitari e sociali che lavorano con questi bambini anche dopo la dimissione, e tante le iniziative come la musicoterapia, la lettura terapia nel reparto di Neonatologia e tante altre allo scopo di sensibilizzare la società civile e tutte le persone sui neonati che nascono prematuramente“.

“Quest’anno in modo particolare – conclude – l’Asp si è impegnata, grazie anche alla collaborazione dei privati, a potenziare e aggiornare le attrezzature specialistiche di assistenza della neonatologia e dell’Utin e dotando il reparto e tutta la provincia della Banca del latte umano donato, inaugurata il 18 maggio di quest’anno e già in piena attività per la nutrizione dei prematuri quando il latte della propria mamma non è disponibile“.