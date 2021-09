Primo piano Augusta, panchina rubata nel centro storico, denunciato 79enne. Si cerca complice di

AUGUSTA – È stato individuato e denunciato in stato di libertà un augustano di 79 anni, che dovrà rispondere del furto di una panchina pubblica nel centro storico.

Dopo l’asportazione della panchina in ferro da un’area parcheggio di via X Ottobre, segnalata lunedì scorso, gli agenti del commissariato diretto da Guglielmo La Magna hanno esperito indagini di polizia giudiziaria, risalendo all’anziano attualmente indagato.

Purtroppo la panchina non è stata recuperata, in quanto presumibilmente già distrutta e venduta come ferro vecchio. Le indagini proseguono per identificare anche un complice del furto.