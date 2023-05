Primo piano Augusta, tavolata in via Orfanotrofio per la prima “festa del vicolo” di

AUGUSTA – Una lunga tavolata per una cena sociale in via Orfanotrofio, in tutta la sua lunghezza da via Xifonia a via Marina Levante, nella domenica sera di Pentecoste. È l’iniziativa che si è svolta ieri per la prima edizione della “Festa del vicolo“.

A promuoverla tre radicate realtà associative, quella scoutistica del gruppo Agesci “Augusta 1”, quella sportiva dell’Atletica Augusta e quella di promozione sociale “Genitori e figli – Unitevi a noi”.

A partire dalle ore 18, si sono seduti a tavola, all’aperto, le famiglie residenti e gli abituali utenti di questa via del centro storico, interdetta al traffico per l’occasione, strada su cui insiste l’Opera pia “Parisi Zuppelli Santangelo” con la mensa dei poveri e da cui si può ammirare uno scorcio del golfo Xifonio.

La cena è stata preceduta da un karaoke animato dai ragazzi del gruppo scoutistico, che più tardi hanno servito agli oltre cento commensali i piatti, anche della tradizione augustana, preparati sia dagli organizzatori che dai residenti. Dopo cena, dal palchetto allestito sulla via, un pianista e vari cantanti per diletto hanno allietato e coinvolto il vicolo con note pop e balli fino alle 22.

“È stata, per i presenti, una bella occasione per vivere un’esperienza di semplicità e solidarietà, che ha fatto già pensare ad una seconda edizione per il prossimo anno“, fanno sapere i referenti dei tre sodalizi.