Primo piano Augusta, parco ecologico-urbano al Monte, al via la manifestazione di interesse di

AUGUSTA – Procede spedito l’iter per realizzare il cosiddetto “Parco ecologico-urbano” al Monte, tra via Barone Zuppello e via Palazzetti. È stata pubblicata ieri dal Comune, con scadenza il prossimo 12 aprile, la manifestazione di interesse per i lavori di riqualificazione previsti nel progetto definitivo-esecutivo approvato dalla giunta lo scorso 16 dicembre.

L’area del progetto, in prossimità dell’ex sede della chiesa di San Giuseppe Innografo, è identificata quale proprietà comunale, e nei circa 15mila metri quadri complessivi vi insiste anche una porzione su cui ha avuto competenza l’Ipab Orfanotrofio “Parisi Zuppelli Santangelo”.

È intenzione dell’amministrazione comunale, come da progetto del dirigente dell’ufficio Urbanistica, Massimo Sulano, sulla traccia del Piano urbanistico generale (Pug) 2022, far realizzare: due aree parcheggio per complessivi 3.500 metri quadri; area gioco per bambini; aree sport consistenti in un nuovo campo da basket (e baskin), un campo da calcio a 5 e un’area fitness all’aperto attrezzata; area dog park, cioè di sgambamento per cani; area ristoro-picnic, con verde pubblico, per complessivi 1.200 metri quadri.

La manifestazione di interesse, propedeutica alla successiva procedura negoziata su piattaforma telematica Sintel con le quindici ditte sorteggiate, fissa l’importo lavori complessivo a 397mila 451 euro, di cui 377.512 di importo lavori soggetti a ribasso. Aggiungendo le previste somme a disposizione dell’amministrazione (in larga parte, per l’Iva al 10 per cento), il totale complessivo, prenotato nel bilancio comunale, ammonta a 443mila 555 euro.

Come dichiarato dal sindaco Giuseppe Di Mare, lo scorso settembre all’atto della presentazione “social” dell’allora progetto di fattibilità tecnico-economica, l’ultimazione dei lavori è stimata “entro dicembre 2023“.

(Nel collage di copertina: a sinistra, veduta attuale dell’area su Google maps; a destra, immagine nella “relazione tecnica illustrativa” del progetto)