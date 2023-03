Primo piano Asp, Rodolico nuovo direttore Patologia clinica di Siracusa. Lascerà il “Muscatello” dopo 18 anni di

AUGUSTA – Il dottor Carmelo Rodolico è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Patologia clinica dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa. Vincitore della procedura concorsuale, è già al lavoro da inizio febbraio per il nuovo incarico quinquennale nel capoluogo aretuseo, dopo aver dedicato ben diciotto anni del proprio servizio all’ospedale “Muscatello” di Augusta.

Non lascerà subito la gestione del Laboratorio analisi del nosocomio cittadino, di cui è responsabile dal 2010 (prima quale referente, dal 2013 quale direttore della nuova Uosd), come quello di Lentini, di cui è responsabile a scavalco dal 2019, giacché si attende in entrambi i casi la conclusione delle procedure di nomina per i nuovi direttori delle rispettive Unità operative semplici dipartimentali (Uosd).

Il dottor Rodolico, classe ’68, specializzato all’Università di Catania in Microbiologia e Virologia medica, sebbene residente a Gravina di Catania, si è legato alla città di Augusta, a cui avrà comunque dedicato la maggior parte della propria carriera e, in particolare, dove ha rappresentato un punto fermo negli anni recenti della gestione dell’emergenza della pandemia di Covid-19.

Nei giorni scorsi, nel corso della seduta per la sottoscrizione dei contratti di Rodolico e di altri vincitori delle procedure concorsuali, il commissario straordinario dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra ha formulato, unitamente ai direttori amministrativo e sanitario, Salvatore Lombardo e Salvatore Madonia, gli auguri di buon lavoro nell’espletamento dei nuovi incarichi.