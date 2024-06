Primo piano Augusta, parte il cantiere per il restauro del Palco della musica di

AUGUSTA – È partito, da un paio di giorni, il cantiere per i lavori di restauro del Palco della musica, monumento in stile Liberty insistente nel lato di levante dei giardini pubblici, da oltre un decennio nel degrado nonostante l’interessamento dell’associazionismo locale.

In questi ultimi due anni l’area circostante è stata riqualificata dal Comune, tra gli interventi nel parco giochi e la nuova pavimentazione nell’intero lato di levante della villa comunale. Mancava il Palco della musica, rimasto cinturato con una rete da cantiere senza che però i lavori siano mai iniziati.

Adesso ci sono i pannelli per la recinzione del cantiere e i primi ponteggi. A occuparsi del restauro, di tipo conservativo, è il raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), tutte locali, che nell’ottobre 2022 si è aggiudicato da parte del Comune la concessione del vicino e in disuso “Bar Uzzo“ (nove anni, con eventuale proroga fino a ulteriori nove), subordinata appunto alla riqualificazione a spese dei concessionari delle aree limitrofe e del Palco.

Il Rti attuale annovera le seguenti quattro imprese: “Tecno edil srl” (impresa mandataria), “Delta impianti srl”, “Megara metalli srl”, “So good drink & food di C.F.” (imprese mandanti).

Dopo quasi due anni di incertezze, a seguito dell’aggiudicazione, è stato il sindaco Giuseppe Di Mare a dare l’annuncio dell’inizio dei lavori in un video trasmesso in diretta. “Avevo promesso in campagna elettorale – ha detto lo scorso martedì sera – che entro trenta o centoventi giorni, non ricordo precisamente, potevamo restituire il Palco della musica alla città, ma non ci siamo riusciti a farlo in tempo breve, pur non fermandoci un secondo dal risolvere i tantissimi problemi che abbiamo trovato in quell’area“. Interpellato da La Gazzetta Augustana.it per opportuni chiarimenti, il primo cittadino conferma oggi che “i lavori li esegue il consorzio che si era aggiudicato la gara, quindi le risorse sono private“.

Non è noto il cronoprogramma dei lavori, ma è nota la somma che il Rti dovrà corrispondere al Comune per la concessione del chiosco, tornato nella disponibilità dell’ente locale quattro anni fa e vincolato a vendita e somministrazione di alimenti, somma pari a complessivi 3.600 euro l’anno oltre Iva.