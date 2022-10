Primo piano Augusta, elisoccorso anche di notte al “Muscatello”, il Comune contribuirà con 70mila euro di

AUGUSTA – Via libera dalla giunta comunale al protocollo d’intesa tra il Comune e l’Asp di Siracusa per garantire il servizio di elisoccorso anche di notte all’ospedale “Muscatello” di Augusta. Il Comune concorrerà alle spese direttamente sostenute dall’Azienda sanitaria con 70mila euro complessivi fino al 2024, “allo scopo di garantire il servizio dell’elisoccorso per l’intero arco della giornata“.

Lo si apprende da una delibera di giunta del 6 ottobre, che autorizza il sindaco Giuseppe Di Mare a sottoscrivere la convenzione, impegnando l’ente comunale a erogare 10mila euro per la restante parte dell’anno in corso, 30mila euro per il 2023 e ulteriori 30mila euro per il 2024.

L’Asp di Siracusa, che è l’ente proprietario dell’elipista del “Muscatello”, si impegna a rilasciare il nulla osta ai fini dell’operatività dell’elisoccorso, ad avviare la procedura per l’individuazione dell’erogatore del servizio e poi a verificare “regolarità e conformità” del servizio alla normativa vigente.

“L’elipista è in funzione di giorno, ma non di notte perché ciò richiede una messa in sicurezza – ci riferisce il direttore sanitario dell’Asp, Salvo Madonia – Con questo protocollo d’intesa, che per legge è a carico del Comune e che ho sottoposto al sindaco, potremo avere un elipista che funziona giorno e notte“.

(Nella foto di repertorio in copertina: nuovo padiglione dell’ospedale di Augusta, visto dal vecchio)