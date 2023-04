Primo piano Augusta, pensilina bus ‘barriera’ per i disabili, assessore Tedesco: “Un inconveniente, ripristino già assegnato” di

AUGUSTA – “Nessuna intenzione da parte dell’amministrazione e degli uffici di trascurare o ledere i diritti dei cittadini con mobilità ridotta. Nei prossimi giorni l’inconveniente creato sarà ripristinato in quanto i lavori sono già assegnati grazie al tempestivo intervento dell’ufficio“. Così, nella replica al consigliere comunale Ciccio La Ferla che ieri ha sollevato il caso, l’assessore Peppe Tedesco riconosce la falsa partenza in via Buozzi del piano di sostituzione di alcune pensiline degradate, attraverso lavori affidati a una società etnea per 58mila euro, a cui verrà posto rimedio.

Non tuttavia prima di rispondere per le rime al consigliere eletto nelle liste civiche a sostegno del sindaco Giuseppe Di Mare e poi transitato dopo quasi un anno e mezzo all’opposizione. “Non ci sorprende ricevere critiche da parte dell’ingegnere La Ferla, che prima d’essere un consigliere è un tecnico – afferma l’assessore Tedesco – Ci ha ormai abituati ai suoi sproloqui sui social sull’operato dell’Amministrazione e degli Uffici competenti“.

“Il consigliere in questione, prima di lanciare anatemi impietosi (come è abituato a fare) contro tutti, sappia che a noi sta a cuore la salute e i diritti dei nostri concittadini tutti – prosegue – Non è casuale che è l’amministrazione Di Mare ad aver provveduto proprio a tale scopo alla approvazione ormai prossima del Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche), strumento mai avuto nel nostro Comune. Spiace enormemente che, nella sua qualità, stavolta di tecnico non abbia voluto sollevare le proprie “rimostranze” direttamente agli uffici competenti in forma di confronto come sono soliti operare; il che avrebbe potuto rappresentare per l’Amministrazione un valido contributo data la sua altisonante esperienza decennale, della quale il consigliere non fa mistero e non manca occasione per spiattellare giornalmente sui social“.

“Inoltre – conclude Tedesco – questo Assessorato invita il consigliere a fare un giro, insieme a “questi superficiali amministratori” per le strade della nostra amata città. Ne vedremo di autobus, perché ce ne sono! Ebbene, noi continueremo, come nel nostro programma “a fare” per il bene dei nostri concittadini, non solo parole ma con la presenza fisica e con i fatti concreti“.