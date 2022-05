Primo piano Augusta per Emanuele: raccolti oltre 20mila euro, la speranza raggiunge Hannover di

AUGUSTA – Il cuore grande degli augustani, ma anche di residenti di comuni limitrofi, consentirà ancora una volta a un concittadino di potersi sottoporre a un delicato intervento chirurgico, ritenuto necessario e urgente. Emanuele Piemonte, 41 anni, ha scoperto di essere affetto da un tumore del cervelletto, ed è stato lui stesso con coraggio e dignità, lo scorso 23 aprile, a lanciare sui social l’appello per una raccolta fondi, subito largamente condivisa.

“Quasi tutti in paese mi conoscete, chi per amicizia, chi per lavoro, ma molti avranno avuto modo di scambiare due chiacchiere con me… da circa due mesi ho cominciato ad accusare dei costanti mal di testa, che andavano sempre ad aumentare, pian piano al mal di testa si è aggiunta la nausea, il vomito, spossatezza e continui capogiri. Dopo svariate visite ed analisi, ho provveduto ad effettuare una risonanza magnetica… L’esito è stato crudo ed immediato: tumore al cervelletto… la massa va tolta entro e non oltre dieci giorni. Il mio intervento dovrà essere effettuato in Germania ed il costo è molto elevato ma ne vale la mia vita“. Questo il testo affidato dal quarantunenne augustano ai social e alla piattaforma web di raccolta fondi “Gofundme“, attraverso la quale in una settimana sono stati donati 20mila euro (clicca qui per visionare la raccolta fondi). Ma altre donazioni sarebbero state effettuate brevi manu presso l’attività dove lavora, un’officina meccanica all’ingresso della città.

La raccolta fondi va avanti. Intanto Emanuele Piemonte è salito ieri sul volo per la Germania, destinazione l’Ini klinik di Hannover, l’International neuroscience institute, istituto di ricerca e ospedale internazionale specializzato nel trattamento anche della patologia di cui l’augustano è affetto. Il giorno prima della partenza Emanuele e la compagna Ambra sono stati uniti in matrimonio dal sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, il quale ha dedicato un post sui social scrivendo: “Coraggio Emanuele per questo momento delicato della tua vita. Sono certo che con la tua solita forza supererai anche questo!“.

L’operazione è attualmente fissata per mercoledì 4 maggio e la speranza, espressa oggi sempre sui social dai congiunti, si fa largo nella comunità cittadina.

(Nella foto di copertina: Emanuele Piemonte dinanzi all’Ini klinik di Hannover, oggi)