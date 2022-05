Sport Atletica Augusta, i progressi dei baby podisti neroverdi dalla ripartenza di

AUGUSTA – Nell’ultimo mese, post ripartenza, sono stati diversi gli impegni e i piazzamenti nelle gare promozionali per la scuola di atletica leggera dell’Asd Atletica Augusta presieduta da Lino Traina.

Elencando le manifestazioni sportive a ritroso partendo da questa domenica Primo maggio, oggi a Melilli, contestualmente alla seconda prova del Grand prix provinciale di corsa su strada, organizzata dalla Polisportiva Atletica Hybla, nelle categorie esordienti si registrano un podio e tanti piazzamenti neroverdi (nel collage di copertina, a sinistra): a podio nella categoria EF10 (esordienti 10-11 anni) sui 600 metri Chiara Micciulla col 3° tempo, nella categoria EM5 (da 5 a 7 anni) sulla distanza di 200 metri Gabriele Puccio si è classificato al 5° posto, nella categoria EF8 (8-9 anni) sui 400 metri Martina Vacante 5ª classificata, nella EM8 sui 400 metri Emanuele Mallo 4° classificato, 4° posto anche per Giada D’Augusta nella EF10 sui 600 metri, infine nella EM10 sui 600 metri 4° posto per Marco Speranza e 6° posto per Paolo Sorbello.

Alla prima edizione della CorriAugusta, organizzata dall’Asd Megara Running la scorsa domenica 24 aprile, limitatamente agli esordienti a podio, 1° posto di Chiara Micciulla nella categoria EF10, doppietta nella categoria EM8 con Francesco Serra 1° classificato e Giulio Rapparini 2°, mentre al 3° posto Andrea Giuffrida nella categoria EM5.

Di venerdì, l’8 aprile, baby neroverdi a Siracusa per l’ottavo festival del mezzofondo organizzato dall’Asd Siracusatletica (nel collage, in alto a destra). In quell’occasione hanno vinto la prima serie di batterie sui 400 metri nella categoria EF8 Maria Giuffrida e nella EM8 Francesco Serra, nella categoria EM10 Marco Speranza è giunto 3° nella sua batteria.

Primo di aprile, sempre a Siracusa, nell’ambito della manifestazione open organizzata dall’Asd Milone, esordienti neroverdi in gara sulla distanza di 50 metri: hanno vinto le rispettive batterie Giada D’Augusta nella categoria EF10, Maria Giuffrida nella EF8, Giulio Rapparini e Francesco Serra nella EM8.

Non erano mancate trasferte a fine marzo, il 26, quando a Misterbianco (Catania) la scuola di atletica leggera augustana (nel collage, in basso a destra) ha partecipato a delle gare di velocità e di marcia collaterali al torneo “Master dei master”. I migliori risultati con la marcia, e in particolare nella categoria EM8 il neroverde Emanuele Pitruzzello ha vinto la gara dei 600 metri, mentre hanno guadagnato il gradino più basso del podio nelle rispettive gare Giulio Rapparini, Emanuele Mallo e Michele Arena, altra vittoria neroverde nella categoria EM10 sui 1.000 metri per Marco Speranza, nella categoria EF8 sui 600 metri Maria Giuffrida 2ª classificata e podio solo sfiorato con il 4° tempo da Maya Lombardo.