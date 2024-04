Primo piano Augusta, piazza Mattarella, iniziati i lavori di restyling che ne cambieranno il volto di

AUGUSTA – Sono partiti i lavori per il restyling di piazza Mattarella, nell’ambito di uno dei due progetti di rigenerazione urbana presentati la scorsa settimana per la Borgata sud-est, e segnatamente quello che comprende la riqualificazione anche del tratto di via Catania adiacente alla scuola superiore “Ruiz” e del tratto di via Di Vittorio adiacente all’istituto comprensivo “Costa”.

Nel cantiere della piazza, per il quale è stata già interdetta l’area, sono al lavoro gli operai della ditta augustana “Conor srl“, che si è aggiudicata, offrendo un ribasso del 30,187 per cento, la realizzazione dei lavori che modificheranno l’aspetto complessivo delle aree limitrofe al cavalcavia di corso Sicilia.

Progetto esecutivo di riqualificazione piazza Mattarella: ante e post intervento

Piazza Mattarella sarà ridefinita stilisticamente con la distinzione netta tra la parte a nord, che vedrà ombra e panchine smart (con punti di ricarica smartphone), e la parte a sud con un’area libera su pavimentazione bianca per “eventi di quartiere“, come suggerito dai progettisti.

La riqualificazione della piazza fa parte del progetto esecutivo da 3 milioni 30mila euro per importo totale intervento nelle aree a est del cavalcavia di corso Sicilia.