Eventi Augusta, lo scrittore Giuseppe Conte apre ciclo di incontri sul mito targato Archeoclub-Naxoslegge di

AUGUSTA – Si aprirà venerdì 12 aprile nella sala dell’associazione filantropica “Umberto I”, alle ore 18, il ciclo di incontri “I miti parlano di noi” a cura della locale sede di Archeoclub d’Italia e in collaborazione con Naxoslegge. Ospite per l’occasione Giuseppe Conte (nella foto di copertina), considerato uno dei maggiori poeti italiani viventi, nato 78 anni fa a Imperia da madre ligure e padre siciliano, che presenterà il suo saggio “Il mito greco e la manutenzione dell’anima” (edito da Giunti, 2021).

Lo scorso anno, l’Archeoclub ha puntato i suoi riflettori sulle tre religioni monoteistiche Ebraismo, Cristianesimo e Islàm attraverso un ciclo di incontri concluso lo scorso 9 novembre che, ad appena un mese dal riacutizzarsi del conflitto israelo-palestinese, è stato promotore di un profondo e importante messaggio di pace alla presenza dei rappresentanti spirituali delle tre religioni (qui la diretta streaming dell’evento).

“Rimanendo nell’ambito di un contesto religioso – annuncia la presidente del locale Archeoclub, Mariada Pansera – e, ovviamente, ricollegandosi ancora una volta all’animo e alla volontà umana, Archeoclub quest’anno decide di scavare un pò più in profondità andando ancora un pò più indietro nel tempo; al tempo dei greci, al tempo di Zeus ed Era e di tutti gli Dei dell’Olimpo; al tempo di quel Pantheon di Dei da cui noi, greci d’Occidente, discendiamo ed al quale rimarremo sempre indissolubilmente legati“.

“Per capire l’uomo e, quindi, anche la società contemporanea, è necessario il mito? Il politeismo, ed in particolare quello greco, è un’incarnazione del sentire dell’animo umano – prosegue – Per questo motivo il ciclo “I miti parlano di noi” non poteva non essere aperto con la presentazione di un importante e prestigioso libro, “Il mito greco e la manutenzione dell’anima”, fra le ultime creature di un autore altrettanto importante e prestigioso a livello internazionale quale Giuseppe Yusuf Conte“.

L’incontro sarà aperto da Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione filantropica “Umberto I” e introdotto da Mariada Pansera, presidente di Archeoclub d’Italia Aps sede di Augusta, quindi converserà con l’autore in sala Fulvia Toscano, direttore artistico di Naxoslegge.