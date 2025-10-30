Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 30 ottobre al 5 novembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 30 ottobre a mercoledì 5 novembre 2025

Gio 30 – Ven 31 – Sab 1 – Dom 2 novembre

Dracula: L’amore perduto (C. L. Jones, Z. Sidel) (2h e 9m): ore 18:45 – 21:00

Io sono Rosa Ricci (M. Esposito, A. Arcangeli, Raiz) (1h e 30m): ore 17:30 – 19:15 – 21:00

La famiglia Halloween (E. Lynch) (1h e 26m): ore 17:00

La vita va così (D. Abatantuono, V. Raffaele, G. Cucciari, A. Baglio) (1h e 58m): ore 17:00 – 19:10 – 21:20

Mar 4 – Mer 5 novembre

Dracula: L’amore perduto (C. L. Jones, Z. Sidel) (2h e 9m): ore 21:15 – 22:10

Io sono Rosa Ricci (M. Esposito, A. Arcangeli, Raiz) (1h e 30m): ore 16:00 – 17:45 – 19:30

La famiglia Halloween (E. Lynch) (1h e 26m): ore 16:00

La vita va così (D. Abatantuono, V. Raffaele, G. Cucciari, A. Baglio) (1h e 58m): ore 17:45 – 20:00

Chiusura: Lun 3 novembre

Tel: 0931 959998 – App per smartphone: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

