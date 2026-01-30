Primo piano Augusta, Polizia locale: nel 2025 quasi 6mila multe, dalla guida col cellulare ai rifiuti di

AUGUSTA – Bilancio di un anno di intensa attività per la Polizia locale di Augusta, che nel 2025 ha rafforzato la propria presenza sul territorio con un’azione capillare sul fronte della sicurezza stradale, del controllo ambientale e delle funzioni di polizia amministrativa. I dati emergono dal resoconto annuale del Corpo diffuso dal comandante Salvatore Daidone, a margine delle recenti celebrazioni del santo protettore, San Sebastiano.

Nel complesso, nel corso dell’anno passato sono state accertate 5.911 violazioni del Codice della strada, un dato che registra una lieve flessione rispetto all’anno precedente. Ma, come sottolinea la nota del Comando, a crescere in maniera significativa sono state soprattutto le sanzioni legate ai comportamenti più pericolosi alla guida, quelli direttamente connessi alla sicurezza stradale.

In particolare, è raddoppiato il numero delle contestazioni per violazioni che incidono maggiormente sull’incolumità di conducenti e pedoni. Nel dettaglio, si contano 25 sequestri di veicoli per mancanza di copertura assicurativa (erano 13 nel 2024), 58 sanzioni per omessa revisione (contro le 20 dell’anno precedente), 10 segnalazioni all’autorità amministrativa con richiesta di sospensione della patente per infrazioni reiterate nel biennio.

In particolare, per uso del telefono cellulare alla guida, vengono comunicate 27 patenti ritirate, con sospensione immediata da parte della Polizia locale per almeno 7 giorni e conseguente provvedimento prefettizio per un periodo non inferiore a 15 giorni. Il nuovo Codice della strada, entrato in vigore a dicembre 2024 e applicato per la prima volta su base annua proprio nel 2025, ha infatti confermato il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante la guida senza dispositivi di vivavoce o auricolari che non richiedano l’uso delle mani, rafforzando il sistema sanzionatorio. Nei casi di violazione accertata, specie se reiterata nel biennio o valutata come particolarmente pericolosa per la sicurezza stradale, è prevista la sospensione della patente, con ritiro immediato del documento da parte degli organi di polizia quale misura cautelare, in attesa del provvedimento definitivo dell’autorità amministrativa competente.

Accanto all’attività sulla viabilità, il Comando ha operato anche su altri fronti. “Si è concluso un anno di intensa attività per la Polizia locale di Augusta, impegnata quotidianamente nel garantire sicurezza, legalità e tutela del territorio in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e le altre Forze dell’ordine”, si legge nella nota stampa, che richiama il lavoro svolto nei settori edilizio, giudiziario, ambientale, amministrativo, commerciale e veterinario, con numerosi servizi mirati soprattutto in prossimità delle scuole e delle aree più trafficate.

Rilevante anche l’azione a tutela dell’ambiente e del decoro urbano: nel 2025 sono state 196 le violazioni amministrative contestate per errato conferimento dei rifiuti, accertate direttamente dagli agenti. Parallelamente, è stato avviato il censimento delle colonie feline e delle relative sterilizzazioni, grazie alla collaborazione con un’associazione operante nel settore del benessere animale.

Nel bilancio annuale trova spazio anche il supporto fornito alla Protezione civile in occasione di emergenze, situazioni di criticità ed eventi culturali di grande affluenza, a conferma del ruolo trasversale svolto dal Corpo nella gestione della sicurezza urbana.

Il comandante Daidone, ricordando quanto affermato già nel discorso di San Sebastiano dello scorso anno, sottolinea come “grazie alle nuove assunzioni il Comando era pronto per spiccare il volo”, una previsione che – evidenzia con orgoglio la nota – ha trovato “pieno riscontro nei fatti concreti”. In questo quadro, il comandante ha voluto elogiare pubblicamente due agenti distintisi nel corso del 2025 e, più in generale, “tutti quei colleghi che si incontrano per strada e che si impegnano nel concreto a effettuare un servizio attivo, sanzionando gli automobilisti che mettono a repentaglio la vita di sé stessi e degli altri”.