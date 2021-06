Primo piano Augusta, posteggi per il commercio nella villa comunale durante l’estate: pubblicato avviso di

AUGUSTA – Il Comune di Augusta (Suap) ha pubblicato oggi un avviso di manifestazione di interesse per l’assegnazione straordinaria e temporanea ad operatori commerciali di posteggi all’interno della villa comunale. L’iniziativa di carattere sperimentale riguarda il periodo estivo tra il 30 giugno e il 12 settembre, “a servizio di eventuali eventi in programma nei pressi delle stesse aree” e comunque “per esercitarvi l’attività di commercio, per l’intero periodo di cui sopra“.

L’amministrazione Di Mare intende infatti “sperimentare l’uso commerciale di alcuni spazi da parte di operatori economici interessati“, ammettendo gli “operatori del commercio in aree pubbliche” nella forma di imprese individuali, società o cooperative. Nell’avviso non si individuano quali spazi dell’estesa villa comunale saranno destinati a tal scopo, ma si prevede la totale esenzione del canone relativo all’occupazione di suolo pubblico “ai sensi di legge“, come già una recente delibera di giunta ha previsto per i ristoratori e altre categorie (previa richiesta telematica al Suap) recependo il decreto legge Semplificazione e il decreto Rilancio del 2020. Nel modulo per la domanda si legge che si tratta di una “selezione pubblica per l’assegnazione temporanea delle concessioni di posteggio nei mercati merci varie“.

Le istanze (clicca qui per il modulo, ndr) dovranno essere presentate entro le ore 12 di domenica 20 giugno al Protocollo generale del Comune tramite uffici di piazza D’Astorga o posta elettronica certificata.

Verrà stilata e pubblicata dal Comune una graduatoria delle domande ammesse, “sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine decrescente d’importanza“: maggiore anzianità di concessione di altro posteggio presso il Comune di Augusta; maggiore anzianità d’impresa, maturata anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso, comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese, in attività di commercio su aree pubbliche; data e ora della domanda di partecipazione all’avviso.

L’assessore con delega al Suap, Rosario Costa riferisce: “Intenzione di questa amministrazione, con in testa il sindaco, è far rinascere il centro storico e agevolare, nella crisi per la pandemia che stiamo attraversando, moltissime categorie commerciali. La villa comunale è stata “attenzionata” – aggiunge – perché sicuramente essenziale per molti spettacoli dell’Estate augustana, di cui stiamo cercando di approntare il cartellone prima possibile“.