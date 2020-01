Primo piano Augusta, posti di controllo carabinieri: un sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica, ritirate due patenti di

AUGUSTA – Carabinieri della compagnia di Augusta impegnati nel weekend appena trascorso su tutto il territorio di competenza, tra Augusta e Francofonte, effettuando un servizio a largo raggio con numerose pattuglie. Controlli alla circolazione stradale, azioni di prevenzione e contrasto ai comportamenti di maggiore pericolo, quali la guida in stato di ebbrezza alcolica, con l’ausilio di un etilometro, e il consumo di sostanze stupefacenti.

Complessivamente, i carabinieri hanno proceduto al controllo di 67 veicoli e 95 persone, decurtando 26 punti patente e ritirando 2 patenti. Sono state elevate, infatti, diverse multe rilevando: mancata copertura assicurativa con il relativo sequestro dei mezzi, mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo di dispositivi telefonici durante la guida, guida senza patente perché mai conseguita.

È stato sanzionato un soggetto per guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, per cui il codice della strada prevede una contravvenzione da 532 a 2.127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Inoltre, sono state segnalate alla Prefettura di Siracusa 5 persone poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Complessivamente i militari hanno sequestrato 2 grammi di cocaina e 7 grammi di marijuana.

