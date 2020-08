Primo piano Augusta, precari comunali, sindacati dopo il confronto con l’amministrazione: “Basta speculazioni, subito le stabilizzazioni” di

AUGUSTA – “Basta speculazioni, subito le stabilizzazioni“. È questo la “formula” espressa dai segretari della Cgil e Cisl Funzione pubblica, rispettivamente Franco Nardi e Daniele Passanisi, nel corso dell’incontro avuto stamani al palazzo municipale (nella foto di repertorio in copertina) con il sindaco Cettina Di Pietro, insieme al segretario generale e agli assessori al Bilancio e alla Polizia locale, per definire in tempi della stabilizzazione degli 84 lavoratori precari in forza al Comune.

Appena una settimana fa, il sindaco pentastellato, a seguito di sollecitazioni da parte di alcuni consiglieri comunali d’opposizione, aveva preannunciato così l’incontro odierno: “Esporrò la posizione dell’Amministrazione sulla questione riguardante il personale da stabilizzare, un preciso impegno da noi assunto con i dipendenti che sono in questa condizione da tre decenni circa. La speculazione elettorale davanti al lavoro di decine di padri e madri di famiglia dovrebbe fermarsi – aggiungeva – specialmente da parte di chi ha assistito inerme e silenzioso nel corso dei lustri alla difficile condizione di questi lavoratori, ricordando invece che questa Amministrazione è sempre stata loro vicina e continuerà a battersi per il rispetto dei loro diritti“.

“L’amministrazione comunale – affermano oggi i sindacalisti Nardi e Passanisi, attraverso una dichiarazione congiunta – ha chiarito i motivi per cui ad oggi non si è potuto procedere con la stabilizzazione del personale precario, nonostante gli impegni assunti negli scorsi mesi, che prevedevano la stabilizzazione entro luglio di quest’anno. La stessa amministrazione ha ribadito che i tempi previsti si sono protratti a causa della mancata approvazione del bilancio e della mancata pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto”.

Nardi e Passanisi fanno sapere di aver sollecitato e preteso in particolare dalla commissione competente tempi certi sul completamento dell’intero iter. “Le nostre organizzazioni sindacali Cgil e Cisl – sottolineano i dirigenti sindacali – non condividono i ritardi manifestati dall’amministrazione comunale e hanno richiesto fortemente che le procedure che prevedono la stabilizzazione, quindi l’approvazione del bilancio e la pubblicazione della graduatoria avvenga entro i prossimi giorni, in quanto si è verificato che i vari iter sono stati espletati e dunque si può procedere all’approvazione degli strumenti sopracitati. Siamo arrivati al punto che nessun motivo o alibi può bloccare quelle procedure che daranno dignità finalmente dopo trent’anni di attesa ai precari del Comune di Augusta ed alle loro famiglie”.

Nardi e Passanisi sottolineano infine la necessità di evitare ciò che definiscono “strumentalizzazioni ai danni degli stessi lavoratori“. “Cgil e Cisl hanno sottolineato che le procedure non possono essere rinviate ancora – concludono i segretari della Funzione pubblica di Cgil e Cisl – perché i lavoratori non possono ancora essere strumento di speculazione elettorale. Ci appelliamo, dunque, al buonsenso ed al buon lavoro fatto finora dall’amministrazione comunale, affinché abbiano riscontro le richieste delle nostre organizzazioni sindacali. Pertanto si chiede all’amministrazione di vigilare sulle procedure affinché la commissione espleti in tempi veloci il compito loro assegnato con la pubblicazione dell’elenco dei lavoratori che da tempo ne attendono la pubblicazione”.