Primo piano Augusta premiata dal 10eLotto, vinti 20mila euro di

AUGUSTA – Il concorso del 10eLotto di sabato 25 febbraio premia anche Augusta, dove è stato centrato un 9, con dieci numeri giocati, da 20mila euro, come a Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Lo si apprende dalla testata online Agipronews.it.

La vincita più alta dello scorso sabato è stata festeggiata a Cossato, in provincia di Biella, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro, per un totale di 620 milioni da inizio anno.

Si tratta di un gioco nato nel 2009, collegato al Lotto, con puntate da 1 a 200 euro: su una schedina si scelgono da 1 a 10 numeri tra l’1 e il 90 e si può anche scegliere tra le modalità “10eLotto ogni 5 minuti”, “10eLotto istantaneo” ed “estrazione del Lotto”; l’eventuale vincita dipende dalla quantità di numeri indovinati e dalla quantità di numeri giocati.