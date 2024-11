Primo piano Augusta, primo silent reading party del comitato “Premiarte” di

AUGUSTA – Tutti immersi nel silenzio, dedicato alla lettura dei propri libri. Questo lo svolgimento di ciò che probabilmente, ieri nella sede del comitato “Premiarte Federico II Augusta”, è stato il primo silent reading party in città, format che sta trovando diffusione in Italia per unire socialità e passione per la lettura in un ambiente libero dai rumori della quotidianità.

Come vuole la più recente tendenza, che trova diffusione dopo quella dei concerti in cuffia, i silent reading party si organizzano al di fuori delle mura di librerie e biblioteche: in Italia se ne sono registrati in chiostri, parchi e giardini cittadini, piazze, belvedere, spiagge e così via. Con l’abbassamento delle temperature, sono stati quindi i più confortevoli locali di una galleria d’arte ad accogliere l’iniziativa cittadina.

“Unisciti a noi. Porta con te un libro e una tazza. Spegni il cellulare e mettiti comodo. Buona lettura!“. Poche regole quelle fissate nei locali di via Darsena 10, a partire dalle ore 17,30, per i soci del comitato, presieduto da Teresa Casalaina, che attualmente riunisce le associazioni del territorio “Hangar team Augusta” e “Icob”.

Ogni partecipante ha letto per un’ora il proprio libro, accompagnato da una musica di sottofondo che favorisse la concentrazione. Moderatrici dell’incontro: Ombretta Tringali, addetta alla comunicazione del comitato, e Sara Reitano, laureata in Lingue e letteratura straniera, appassionata di libri. A completare il programma, un momento di confronto letterario e un conclusivo momento di socializzazione con prodotti di caffetteria.