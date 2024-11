Primo piano Augusta, incidente stradale all’incrocio tra via Buozzi e via Frixa di

AUGUSTA – Si è verificato un incidente stamani tra due autovetture all’incrocio tra via Buozzi e via Frixa, zona della Borgata in cui si svolge il mercato settimanale del giovedì.

Per fortuna nulla di grave per le due donne augustane alla guida dei rispettivi veicoli, i quali però hanno subito danni, come il palo dell’illuminazione pubblica urtato.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, intervenuta con una pattuglia sul luogo del sinistro poco prima delle 9, l’impatto tra la Volkswagen T-Cross, guidata da una 57enne, e la Jeep Cherokee, guidata da una 38enne, sarebbe dovuto a una mancata precedenza.

Una delle due automobiliste è stata trasportata in autoambulanza al pronto soccorso del “Muscatello”, l’altra vi si è recata autonomamente. Entrambe, comunque, se la sono cavata con lesioni lievi.

Per il ripristino del palo dell’illuminazione è stata attivata la procedura a cura di una ditta esterna convenzionata con il Comune. È inoltre intervenuto personale della sicurezza ambiente per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale nell’area del sinistro.