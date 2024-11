Primo piano Caso Auteri, Procura di Palermo apre un’inchiesta di

SIRACUSA – La Procura di Palermo ha aperto un’indagine sui contributi regionali a una serie di associazioni culturali, che nell’ultimo triennio avrebbero ottenuto finanziamenti pubblici per centinaia di migliaia di euro, intestate a familiari e persone riconducibili a Carlo Auteri, deputato regionale eletto nella lista di Fratelli d’Italia nel collegio provinciale di Siracusa. Lo riporta Ansa.it.

Il parlamentare regionale di Sortino si è autosospeso dal partito, dimettendosi dal gruppo Fdi all’Ars di cui era vicecapogruppo e passando al misto, in seguito agli articoli apparsi sul quotidiano La Sicilia e in particolare all’inchiesta giornalistica di Piazza pulita in onda su La7 lo scorso 7 novembre, che ha sollevato il caso mediatico nato dalla denuncia del deputato regionale d’opposizione Ismaele La Vardera sull’assegnazione dei fondi siciliani per il turismo.

Tra i beneficiari di contributi regionali oggetto di approfondimenti da parte della Procura palermitana ci sarebbe l’associazione “Progetto teatrando“, di cui rappresentante legale, almeno fino al giorno della prima intervista a fine ottobre, sarebbe stata la madre di Auteri che ospitava la sede dell’associazione nella sua abitazione. L’associazione teatrale, secondo un successivo servizio di Piazza pulita messo in onda lo scorso 14 novembre, avrebbe ottenuto 293mila euro negli ultimi due anni in cui Auteri siede all’Ars.

I magistrati di Palermo indagherebbero anche sui 95mila euro di contributi regionali ottenuti dalla “Abc produzioni srl“, che secondo l’inchiesta giornalistica farebbe capo alla moglie del deputato, e sui 225mila euro concessi, sempre negli ultimi due anni, a un’associazione culturale presieduta da un macchinista del teatro la cui titolarità sarebbe riconducibile alla famiglia Auteri.

Nei giorni scorsi, la stessa Ansa.it ha altresì dato notizia che sul caso ha già aperto un fascicolo modello 45, cosiddetti atti non costituenti notizia di reato, la Procura di Siracusa.

(Nell’immagine di copertina: cartello trasmesso nel corso del programma “Piazza pulita” su La7 il 14 novembre scorso)