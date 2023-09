Primo piano L’augustano Scuderi al 4° “Incontro con gli autori” a Roma di

AUGUSTA – Si è tenuta questo sabato mattina, in una struttura ricettiva di Roma, la 4ª edizione dell’evento letterario “Incontro con gli autori“. È un format periodico ideato e condotto, dallo scorso anno, dall’augustano Max Scuderi, affiancato dalla giornalista e scrittrice Maddalena Menza, con la presenza della talentuosa cantante e musicista, di origine rumena, Crina Cuibus e dell’eclettico artista, musicista e cantante Nuccio Castellino, autore anch’egli.

Da programma, tra le autrici spicca il nome dell’attrice e scrittrice Ottavia Fusco Squitieri, moglie del compianto regista cinematografico Pasquale Squitieri, la quale presenta il suo libro dedicato alla storia d’amore con il regista e legge anche alcuni brani di libri di altri autori. Dalla Puglia è presente Massimo Cerbera, regista di cinema anch’egli e autore di diverse pubblicazioni, la romana Alessia Arati, la bresciana trapiantata a Roma Olivia Gobetti, conduttrice Rai, la romana Rita D’Andrea, le catanesi Silvana Pinto e Carmen Longo.

Nella lettura dei testi si alternano le attrici romane Francesca Marti, Holly Irgen e Giuseppina Pincardini. Per le letture poetiche, si susseguono Annalisa Beltramme, Sabina Bracco, Erminia De Paola, Laura Egidi e Valentina Riposati.

Max Scuderi, alla vigilia dell’evento, ci ha riferito: “Sono felice per la grande risposta che mi è stata data da autori, scrittori e poeti. Sono felice anche per il fatto che, quando propongo agli autori di partecipare, molti mi raggiungono anche da fuori Roma o da fuori Lazio, e far spostare spesso tanti artisti così ai miei eventi, per me, è motivo di orgoglio“.

È già in programma la 5ª edizione, il 20 ottobre prossimo, in una località in provincia di Venezia.