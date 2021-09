Primo piano Augusta, prossimo avvicendamento alla direzione del commissariato di polizia di

AUGUSTA – Ci sarà un avvicendamento, nei primi giorni di ottobre, alla direzione del commissariato di pubblica sicurezza di Augusta. Il commissario capo Guglielmo La Magna, 42 anni, cederà il testimone al commissario capo Marco Naccarato, 30 anni, proveniente dal commissariato di Pachino, dove si era insediato al comando nel maggio dello scorso anno.

La Magna, alla guida del locale commissariato dall’aprile del 2019 e adesso destinato alla Digos di Siracusa, ha ricevuto stamani, nel salone di rappresentanza del palazzo di città, uno dei cinque attestati di civica benemerenza assegnati dal sindaco Giuseppe Di Mare a personale della Polizia di Stato (vedi articolo dedicato, ndr).

È stata occasione per l’annuncio e l’intervento di commiato (vedi foto di copertina, ndr). “A malincuore vado via da questo paese che mi ha dato tanto“, ha detto il commissario capo La Magna. “L’aquila di Augusta – ha aggiunto – coincide con l’aquila della Polizia di Stato, quindi c’è anche questa somiglianza tra le due istituzioni. Spero che la Polizia di Stato e le altre forze dell’ordine abbiano lasciato un segno in questa città, e sia un po’ meglio di quella che ho trovato due anni e mezzo fa”.