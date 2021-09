Primo piano Augusta, attentato di via Millo, consegnati dal sindaco cinque attestati di civica benemerenza di

AUGUSTA – Sono stati consegnati stamani, in una cerimonia formale e ristretta tenuta nel salone di rappresentanza del palazzo di città, gli attestati di civica benemerenza a cinque uomini della Polizia di Stato che hanno condotto le indagini sull’attentato esplosivo di via Millo perpetrato in danno di una dipendente comunale, per fortuna uscita illesa.

“Siamo orgogliosi di sentirci in buone mani grazie al vostro operato“, ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha assegnato le cinque benemerenze, con propria determinazione, “in considerazione della professionalità, dell’alto spirito di abnegazione e del senso del dovere carico di profondo civismo – si legge nell’atto del 23 settembre – dagli stessi dimostrato in occasione dell’attentato dinamitardo perpetrato, in data 30 dicembre 2020, in danno dell’assistente sociale (omissis, ndr), dipendente del Comune di Augusta“.

L’onorificenza del Comune di Augusta è stata assegnata a: commissario capo Guglielmo La Magna, attuale dirigente del commissariato di pubblica sicurezza; sovrintendente capo Donato Bongiovanni; assistente capo coordinatore Daniele Accaputo; assistente capo Graziano Lo Faro; assistente capo Michelangelo Giardina.

Il primo intervenuto, alla cerimonia aperta dal sindaco, è stato il vicario del questore di Siracusa, Francesco Marino, che si è congratulato con il commissario La Magna e la sua squadra per l’impegno, la collaborazione e i buoni risultati per i quali si sono distinti.

A seguire gli interventi dell’assessore alle Politiche sociali, Ombretta Tringali, del vicesindaco Beniamino D’Augusta e dell’assessore alle Attività produttive, Rosario Costa, che hanno espresso un particolare ringraziamento per il sostegno da parte delle forze di polizia alle attività del Comune.

Nel corso della cerimonia, si è reso noto che al commissario capo La Magna è stata assegnata una nuova destinazione, con un prossimo avvicendamento alla direzione del commissariato di Augusta.

“Ho trovato nel commissario La Magna una persona attenta, disponibile, a qualunque orario, e soprattutto un uomo che mi è stato vicino e mi ha dato dei consigli importanti per il mio ruolo di sindaco. Il commissario lascerà la città di Augusta – ha detto il primo cittadino – Con questa cerimonia cogliamo l’occasione per ringraziarlo di quello che ha fatto per questa città“.

“Devo tanto ad Augusta, è stata la mia prima esperienza da dirigente – ha detto La Magna – Ho trovato un ambiente difficile da replicare in altre parti, perché con l’amministrazione comunale, con le altre forze dell’ordine, Guardia di finanza, Marina militare e Capitaneria di porto, c’è sinergia e collaborazione. Si lavora fianco a fianco senza pensare a un secondo fine ma solo per l’obiettivo comune della tutela del cittadino e della legalità. Un ringraziamento egoistico ai miei uomini, perché a essere dirigenti senza la loro collaborazione non si arriva da nessuna parte. I risultati li abbiamo raggiunti grazie a loro. Colgo l’occasione per ringraziare tutti“.

“A malincuore vado via da questo paese che mi ha dato tanto – ha, tra l’altro, aggiunto il commissario capo – L’aquila di Augusta coincide con l’aquila della Polizia di Stato, quindi c’è anche questa somiglianza tra le due istituzioni. Spero che la Polizia di Stato e le altre forze dell’ordine abbiano lasciato un segno in questa città, e sia un po’ meglio di quella che ho trovato due anni e mezzo fa“.

Presenti alla cerimonia anche i vertici territoriali di Marina militare, Capitaneria di porto, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale.