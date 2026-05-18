Primo piano Kickboxing, il 15enne augustano Salvatore Serra conquista due titoli italiani a Jesolo di

AUGUSTA – Doppio titolo tricolore per il giovane fighter augustano Salvatore Serra ai Campionati italiani assoluti di kickboxing targati Federkombat, andati in scena dall’8 al 10 maggio al Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia).

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Il quindicenne atleta della Asd Bushido Academy Martial Arts, guidata dal maestro Antonio Milici, si è laureato campione d’Italia nella categoria Old cadets oltre 60 chilogrammi, conquistando il gradino più alto del podio in due diverse specialità da tatami: Kick light e Light contact.

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La manifestazione nazionale, inserita nel calendario ufficiale di Federkombat, unica federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni per discipline come kickboxing, muay thai e savate, rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento del movimento italiano per le competizioni federali.

Secondo quanto riferito dall’entourage del sodalizio sportivo locale, Serra ha affrontato una lunga sequenza di incontri nella stessa giornata, in un contesto agonistico particolarmente impegnativo per la concomitanza delle due discipline. Nella Kick light, il giovane atleta augustano ha superato una griglia composta da 16 partecipanti, mentre nella Light contact il tabellone comprendeva 10 atleti: alla fine della giornata, ha inanellato otto vittorie su altrettanti incontri.

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Le due medaglie d’oro conquistate assumono ulteriore rilievo sportivo considerando che, secondo il regolamento federale per quella fascia di peso, nella categoria oltre 60 chilogrammi non sono previste ulteriori suddivisioni intermedie, con la conseguente possibilità di affrontare avversari con differenze fisiche anche marcate.

Per il giovane fighter augustano si tratta anche di una rivincita sportiva personale rispetto all’edizione precedente, quando era comunque salito sul podio senza riuscire a conquistare il titolo italiano.

Soddisfazione è stata espressa dal maestro Antonio Milici, che ha collegato il doppio titolo al “lavoro atletico” e alla “continuità della preparazione“.