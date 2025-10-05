Eventi Augusta ricorda Marcello Giordani, oggi il 6° memorial in chiesa con lo “Stabat Mater” di D’Astorga di

AUGUSTA – Questa domenica sera, 5 ottobre, alle ore 20,30 si terrà il 6° memorial “Marcello Giordani”, dal titolo Addio fiorito asil. A causa del repentino abbassamento delle temperature e del vento previsto, il concerto si svolgerà al coperto, nella chiesa di San Domenico, dopo l’iniziale indicazione della piazza D’Astorga, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

In omaggio al grande tenore e mecenate della lirica Marcello Guagliardo in arte Giordani, improvvisamente scomparso proprio il 5 ottobre del 2019, verrà proposta l’esecuzione dello Stabat Mater di Emanuel Rincon d’Astorga. Come riferito dagli organizzatori, la scelta di questo capolavoro della musica sacra non è casuale: rappresenta infatti un ponte ideale nei secoli tra i due illustri augustani.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione (vedi foto all’interno) a palazzo di città, il sindaco Giuseppe Di Mare ha sottolineato come “la memoria sia il filo che lega la nostra comunità al suo passato e ci aiuta a proiettarci verso il futuro. Ricordare Marcello Giordani significa custodire e tramandare il patrimonio culturale e umano che ci ha lasciato, un patrimonio che appartiene non solo ad Augusta ma a tutta la Sicilia e all’Italia della musica“. L’assessore alla cultura Pino Carrabino ha evidenziato l’importanza del doppio omaggio che caratterizza questa edizione: “Con questo memorial vogliamo onorare non soltanto Marcello Giordani, artista che ha portato il nome della nostra città nel mondo, ma anche Emanuel Rincon d’Astorga, grande musicista siciliano del Seicento. È un modo per tenere insieme due anime: quella della tradizione storica e quella contemporanea, unite dalla forza universale della musica“.

Antonio Mangiagli, in rappresentanza della Camerata polifonica siciliana, ha ricordato come “il maestro Giordani sia rimasto vivo nella memoria di tutti, e non a caso lo abbiamo recentemente ascoltato in una registrazione nel foyer del “Bellini” in occasione della messa in scena del Pirata. È significativo che in questa occasione si esegua lo Stabat Mater di D’Astorga, un’opera che ha avuto grande importanza anche per Pergolesi e per la storia della musica sacra europea“.

Particolarmente vibrante è stato l’intervento del figlio di Marcello Giordani, Michele Guagliardo, che ha voluto ringraziare tutti gli artefici del memorial: “Ringrazio l’Amministrazione comunale, la Camerata, la Yap e soprattutto la città di Augusta per l’affetto e la vicinanza con cui ogni anno ricordano mio padre. È una testimonianza che ci emoziona e ci fa sentire quanto sia stato grande il legame tra lui e la sua città“.

I dettagli tecnici della serata sono stati illustrati dal maestro Rosario Cicero. Sul palco si esibiranno quattro solisti di eccellenza: Noemi Muschetti (soprano), Antonella Arena (mezzosoprano), Simone Lo Castro (tenore) e Angelo Sapienza (basso). Ad accompagnarli, il coro e l’orchestra della Camerata polifonica siciliana insieme al gruppo vocale “Sine nomine“, sotto la direzione di Lucia Patanè e con la direzione del maestro Giovanni Ferrauto. La serata sarà arricchita dall’introduzione musicologica di Maria Rosa De Luca, docente di Musicologia all’Università di Catania, che offrirà al pubblico le chiavi di lettura per apprezzare appieno la complessità e la bellezza dell’opera di d’Astorga. La partecipazione delle “DameIncanto” e del baritono Gianni Giuga completerà il quadro artistico della manifestazione, mentre la conduzione dell’evento sarà affidata a Michela Italia.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un progetto di solidarietà “Pro Amici del Madagascar dei Monti Iblei”, coniugando l’alta qualità artistica con l’impegno sociale, valori che hanno sempre caratterizzato la personalità di Marcello Giordani.