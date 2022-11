Primo piano Augusta, Giornata mondiale filosofia, la ricerca della verità dietro le apparenze con “Nuova acropoli” di

AUGUSTA – Anche ad Augusta è stata celebrata la Giornata mondiale della filosofia, lo scorso sabato pomeriggio a palazzo di città con un evento dal titolo “Apparenze: la vita tra realtà e illusione” organizzato dalla filiale locale dell’associazione “Nuova acropoli“.

La “World philosophy day” nacque esattamente 20 anni fa per volere dell’Unesco e da allora le viene dedicato a livello globale il terzo giovedì del mese di novembre. Ad aprire l’incontro, che si è tenuto due giorni dopo la data celebrativa, è stata l’assessore Ombretta Tringali, che ha porto i saluti istituzionali in rappresentanza dell’amministrazione, seguita dalla relatrice Adriana Pricone, presidente di “Nuova acropoli” di Augusta.

La filiale locale del sodalizio che si occupa di cultura e volontariato, coglie ogni anno l’occasione dell’evento internazionale per promuovere la filosofia in città, e questa edizione nel salone di rappresentanza municipale l’ha dedicata alle apparenze, giacché “oggi più che mai – premette Adriana Pricone – in un mondo dove si “vive” anche in una realtà virtuale, diventa urgente interrogarsi su cosa sia reale e cosa no“.

“Già tutta la realtà che ci circonda e noi stessi vestiamo un’apparenza per poter essere riconosciuti e apprezzati dal mondo circostante – aggiunge la presidente del sodalizio – ma la cura che mettiamo nell’allestimento della maschera che mostriamo al mondo è ben proporzionata alla cura dell’essenza che essa vorrebbe rappresentare?“.

Partendo da questa domanda, la serata è evoluta in un caleidoscopio di attività, tra laboratori sensoriali di cui il pubblico è diventato protagonista, alcuni interventi artistici e l’entrata in scena di un’inquietante “maschera” (vedi foto di copertina). Per concludersi con l’invito della relatrice alla “ricerca della verità dietro le apparenze“, proprio attraverso gli strumenti della filosofia.

Nel corso della serata, è stato reso noto che “Nuova acropoli” avvierà un nuovo corso di filosofia, aperto a tutti e gratuito, mercoledì 23 novembre alle ore 19 nella sede associativa in viale Italia 262.