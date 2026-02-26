News Augusta, referendum giustizia 2026: pubblicato l’elenco scrutatori di

AUGUSTA – Sono stati sorteggiati stamani gli scrutatori che presteranno servizio nei seggi elettorali del Comune di Augusta in occasione del referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo prossimi.

La nomina è avvenuta nel corso della seduta pubblica della Commissione elettorale comunale, convocata nella sede municipale, come previsto dalla normativa che disciplina la formazione degli uffici elettorali di sezione e l’individuazione degli scrutatori tra gli iscritti all’albo comunale.

L’elenco completo dei nominativi, con indicazione delle 41 sezioni di assegnazione, viene pubblicato dal Comune per garantire la trasparenza delle operazioni elettorali ed è consultabile integralmente online (clicca qui per la consultazione).

Nei prossimi giorni l’ente locale procederà con le comunicazioni formali agli scrutatori designati, che saranno chiamati a garantire la propria disponibilità per la costituzione degli uffici di sezione prima dell’apertura delle operazioni di voto.

Gli elettori saranno chiamati a esprimersi sulla legge di revisione costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare, approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, con modifiche a diversi articoli della Costituzione in materia di organizzazione e funzionamento della magistratura.

