Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 26 febbraio al 4 marzo di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 26 febbraio a mercoledì 4 marzo 2026

Gio 26 – Ven 27 – Sab 28 febbraio – Dom 1 – Mar 3 – Mer 4 marzo

Scream 7 (M. Lillard, N. Campbell) (1h e 54m) (V.M. 14 anni): ore 21:00 – 21:45

Lavoreremo da grandi (A. Albanese, G. Battiston) (1h e 32m): ore 17:00 – 18:45

Rental Family – Nelle vite degli altri (B. Fraser) (1h e 50m): ore 20:30

Domani interrogo (A. Ferzetti, M. Previati) (1h e 35m): ore 19:00

Cime tempestose (M. Robbie, J. Elordi) (2h e 16m): ore 17:00 – 19:30

Goat – Sogna in grande (C. McLaughlin) (1h e 40m): ore 17:00

Chiusura: Lun 2 marzo

Per informazioni e ticketing

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

