Eventi Augusta, referendum giustizia, convegno Uas oggi al palazzo di città di

AUGUSTA – Un momento di approfondimento tecnico-giuridico sul referendum costituzionale confermativo relativo alla riforma della Giustizia è in programma oggi, venerdì 20 febbraio, su iniziativa della sezione Siracusa-Augusta dell’Unione avvocatura siciliana (Uas), presieduta dall’avvocata Saria Lanteri.

L’appuntamento è fissato alle ore 17,30 nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città e si propone come occasione di confronto pubblico sui contenuti della riforma sottoposta al voto referendario, con un taglio dichiaratamente tecnico e giuridico.

Il convegno metterà infatti a confronto le posizioni favorevoli e contrarie alla riforma, offrendo ai partecipanti un’analisi delle principali implicazioni dell’intervento costituzionale e delle ragioni che animano il dibattito nazionale in vista della consultazione.

A intervenire, dopo l’introduzione dell’avvocata Lanteri, saranno il giurista Alessio Lo Giudice, professore ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Messina, e il magistrato Andrea Migneco, consigliere della Corte d’appello di Catania. Modererà l’avvocato Luca Vita, socio Uas.

Come noto, la consultazione referendaria è fissata per domenica 22 (ore 7-23) e lunedì 23 marzo (ore 7-15) prossimi.