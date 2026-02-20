Multisala Città della notte, programmazione film dal 19 al 25 febbraio
Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 19 febbraio a mercoledì 25 febbraio 2026
- Gio 19 – Ven 20 – Sab 21 – Dom 22 – Mar 24 – Mer 25 febbraio
Rental Family – Nelle vite degli altri (B. Fraser) (1h e 50m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00
Domani interrogo (A. Ferzetti, M. Previati) (1h e 35m): ore 19:00 – 21:00
Cime tempestose (M. Robbie, J. Elordi) (2h e 16m): ore 17:30 – 20:00
Goat – Sogna in grande (C. McLaughlin) (1h e 40m): ore 17:00
- Chiusura: Lun 23 febbraio
Per informazioni e ticketing
Clicca qui e acquista il biglietto
Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte
PUBBLIRED