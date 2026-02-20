Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 19 al 25 febbraio di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 19 febbraio a mercoledì 25 febbraio 2026

Gio 19 – Ven 20 – Sab 21 – Dom 22 – Mar 24 – Mer 25 febbraio

Rental Family – Nelle vite degli altri (B. Fraser) (1h e 50m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Domani interrogo (A. Ferzetti, M. Previati) (1h e 35m): ore 19:00 – 21:00

Cime tempestose (M. Robbie, J. Elordi) (2h e 16m): ore 17:30 – 20:00

Goat – Sogna in grande (C. McLaughlin) (1h e 40m): ore 17:00

Chiusura: Lun 23 febbraio

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

