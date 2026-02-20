Primo piano Fratres Augusta, nel 2025 oltre duemila donazioni tra sangue e plasma: superato ancora il target Asp di

AUGUSTA – Anche nel 2025 il gruppo donatori di sangue Fratres di Augusta supera gli obiettivi fissati dall’Asp e conferma il proprio ruolo di riferimento nel sistema trasfusionale siciliano, con numeri che testimoniano una partecipazione stabile e diffusa della comunità cittadina.

Nel corso dell’anno passato, secondo i dati elaborati dall’associazione, sono state complessivamente 2.105 le donazioni totali tra sangue intero e plasma, a fronte di un target fissato dall’Azienda sanitaria provinciale in 1.950 unità. Nel dettaglio, 872 donazioni di sangue intero sono state effettuate al centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello”, di cui è responsabile il dottor Salvatore Di Fazio, mentre 791 sono state raccolte nella sede associativa di via Gramsci. A queste si aggiungono 442 procedure di aferesi, che contribuiscono al risultato complessivo.

Un dato particolarmente significativo, se si considera che l’età compatibile va dai 18 ai 60 anni (65 anni per i donatori periodici), riguarda il ricambio generazionale: nel 2025 si sono registrate 110 prime donazioni, segno di una costante capacità di coinvolgimento di nuovi volontari e della continuità delle campagne di sensibilizzazione promosse dall’associazione.

“Per il nono anno consecutivo Fratres Augusta riesce a superare gli obiettivi fissati dall’Asp per quanto riguarda il numero di donazioni di sangue e plasma e a mantenere il primato tra tutti i gruppi Fratres in Sicilia – sottolinea il presidente Luigi Nicosia – Questo è un risultato davvero straordinario perché siamo riusciti a sostenere i nosocomi di Augusta, Lentini e Catania. Le campagne di comunicazione efficaci e mirate ci hanno permesso di arricchire, con 110 nuove prime donazioni, la nostra associazione“.

Un risultato che, evidenzia il presidente, è frutto di un impegno condiviso e consolidato nel tempo: “Siamo davvero felici dei risultati che riusciamo a mantenere nel tempo, grazie al grande spirito di altruismo dei nostri donatori, alla grande professionalità dei medici e infermieri e alla continua e positiva assistenza dei nostri volontari“.

Il bilancio 2025 conferma dunque il mantenimento degli standard elevati di raccolta e di partecipazione, similari ai numeri record del 2024, contribuendo in modo significativo al fabbisogno trasfusionale del territorio provinciale e anche dell’area etnea. Come noto, è possibile donare sangue intero o plasma tutti i giorni nel centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello”, oppure le domeniche previste all’interno della moderna sede della “Fratres” che si trova alla Borgata in via Gramsci 15-17.