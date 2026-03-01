Primo piano Augusta rende omaggio a Tiziana Roggio, martedì al Quirinale per l’onorificenza di Cavaliere di

AUGUSTA – Tiziana Roggio, 38 anni, chirurgo plastico originaria di Augusta, nominata cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “per aver portato le proprie professionalità mediche al di là dei confini nazionali, divenendo fonte di speranza per i pazienti delle aree più povere e svantaggiate del mondo“. Roggio, pur lavorando al St. George’s Hospital di Londra, è stata il primo medico volontario italiano a recarsi nella Striscia di Gaza poco meno di un anno fa, operando presso l’ospedale Nasser e intervenendo anche su bambini affetti da ferite gravemente invalidanti, restituendo loro prospettive di cura e di vita.

Il riconoscimento porta il nome di Augusta nel novero delle storie di altruismo e dedizione premiate dal Capo dello Stato, a testimonianza di come l’impegno individuale, quando orientato al bene comune, possa assumere un valore nazionale e rappresentare un esempio concreto dei principi repubblicani. Il presidente Sergio Mattarella consegnerà l’onorificenza nelle mani della dottoressa Tiziana Roggio, martedì prossimo, 3 marzo, al palazzo del Quirinale, dove Tiziana sarà accompagnata dai genitori.

Oggi, domenica 1° marzo, i genitori hanno presenziato, con un foltissimo pubblico composto da parenti, amici, colleghi dei genitori e della figlia, a un’altra cerimonia, voluta dall’Amministrazione comunale, nel settecentesco salone di rappresentanza, dedicato al giudice “Rocco Chinnici”, al primo piano di palazzo di città.

Con una semplice cerimonia, solennizzata, come ha notato il sindaco, dalla presenza di due agenti della polizia locale in alta uniforme, la comunità augustana ha voluto rendere onore all’eccellenza di una concittadina che ha dato lustro alla città, tant’è che Giuseppe Di Mare, si è fatto portavoce di questo sentimento popolare, scandendo che “siamo felici, onorati e orgogliosi per la prestigiosa onorificenza data dal presidente Mattarella all’unico medico volontario italiano nella Striscia di Gaza: un esempio del genere – ha sottolineato – contribuisce alla crescita di una comunità in un momento in cui si parla soltanto di cose che non vanno”.

Oltre al primo cittadino, sedevano al tavolo della presidenza il suo vice, Biagio Tribulato, gli assessori Tania Patania e Rosa Greco e il presidente del Consiglio comunale, Marco Stella.

Dopo una brevissima allocuzione di Tiziana Roggio, che ha elencato le cifre le delle vittime dei bombardamenti di Gaza, sottolineando che nessuno essere umano dovrebbe essere mai abituato alla sofferenza degli altri, il sindaco ha consegnato, a nome dell’Amministrazione, del Consiglio comunale e dell’intera comunità augustana, una targa in cui si riconosce alla dottoressa Tiziana Roggio la gratitudine della città per aver prestato servizio, “esempio unico, con coraggio e abnegazione, sulla Striscia di Gaza, mettendo a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri”.

Dal padre Mario, in privato, La Gazzetta Augustana.it ha appreso che è intenzione della figlia ritornare a Gaza non appena ci saranno le condizioni per farlo.